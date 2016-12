Siria nel caos, Aleppo a ferro e fuoco

foto Ap/Lapresse Correlati Siria, il premier diserta e fugge in Giordania

14:25 - Il generale Issam Zahr ad Din, capo delle operazioni militari dell'esercito siriano nel quartiere di Salah ad Din, ad Aleppo, è stato ucciso durante scontri con i ribelli. Lo riferiscono i vertici dell'Esl, citati dalla tv panaraba al Arabiya. Intanto - proseguono i ribelli - anche "il responsabile del cerimoniale del palazzo presidenziale siriano, Muhi ad Din Muslimani, ha disertato dal regime".

E intanto si accresce il caos nella città siriana, dove continuano a infuriare i combattimenti tra i ribelli e le truppe di Assad, nonostante i lealisti abbiano rivendicato la conquista della città. Intanto i ribelli si sono ritirati dal quartiere-roccaforte di Salaheddin, ma, assicura l'Esercito libero siriano, si tratta solo di uno "spostamento strategico" verso il quartiere di Sukari, dove si stanno preparando a lanciare il contrattacco. L'esercito siriano intanto continua a colpire diverse aree dell'abitato: un intenso bombardamento ha devastato i quartieri di Hanano, Saif al-Dawla, Shaar e Shakur. Conflitti a fuoco anche in diversi sobborghi a nord.



Nuovo premier per Damasco

Intanto Bashar al Assad incassa un'altra defezione e nomina il nuovo premier, al posto di Rijad Hijab, passato con i ribelli pochi giorni fa, unendosi alla rivolta contro il regime. Wael al-Halki, nato nel 1964 e originario della provincia di Deraa, prima di ottenere la carica era ministro della Sanità, mentre è ora il nuovo capo del governo del presidente. Mentre il responsabile del protocollo del palazzo presidenziale Muhi al-Din Maslamani è passato con l'opposizione. I ribelli, che hanno dato la notizia, hanno annunciato che seguiranno ulteriori diserzioni di alti funzionari del regime.



E l'Iran riunisce i ministri degli Esteri

Il fronte diplomatico vive un momento di stasi e l'Iran cerca di dare una scossa, ospitando una riunione dei ministri degli Esteri, tra lo scetticismo occidentale e l'incertezza sui partecipanti. Teheran ha infatti comunicato che attorno al tavolo ci saranno i capi diplomatici di trenta Paesi, tra cui Russia, Cina, Algeria, Tagikistan, Venezuela, Pakistan, India, Afghanistan, Iraq e sei Paesi membri della Lega Araba, ma la notizia non ha conferme indipendenti. Quel che si sa, secondo quanto spiegato da un diplomatico iraniano, è che i Paesi partecipanti hanno "una posizione corretta e realistica" sul conflitto siriano. I Paesi occidentali hanno bollato la conferenza come un tentativo di distogliere l'attenzione dalle violenze.



Teheran ha inoltre smentito la morte, in un bombardamento lealista, di tre dei 48 rapiti a Damasco. "I nostri contatti ci hanno riferito che non ci sono segnali che facciano pensare che qualcuno degli ostaggi sia stato ucciso", ha detto il capo dell'Ufficio del ministero degli Esteri per il Medio Oriente, Mojtaba Ferdowsipour, all'emittente televisiva Al-Alam.