Usa, ha un infarto durante un ménage à trois Dottore rischia pena, "paziente non informato"

foto Dal Web 08:43 - Un uomo di 31 anni, William Martines, è morto durante un rapporto sessuale a tre (con un amico e una donna, che non era sua moglie) e ora a dover risarcire la famiglia con tre milioni di dollari è il suo cardiologo perché ritenuto responsabile. Secondo i legali della moglie il medico non ha avvertito il paziente che non avrebbe dovuto fare attività fisica. Gli avvocati del dottore di Cardiologia di Lawrenceville ora ricorreranno in appello.

Per i legali di Martines infatti il medico non ha seguito l’iter necessario quando il paziente gli aveva parlato di un dolore al petto. Il cardiologo, Sreenivasulu Gangasani, aveva prescritto degli esami da fare otto giorni dopo, ma non aveva avvertito Martines che nel frattempo avrebbe dovuto evitare ogni tipo di attività fisica.



Ma il dottor Gangasani non ci sta a doverci rimettere per le voglie di trasgressione del suo paziente e farà di tutto per evitare di dover sborsare i tre milioni di dollari.