foto Ap/Lapresse

01:55

- Neil Armstrong, il primo uomo sceso sulla Luna, è stato sottoposto a un intervento chirurgico al cuore per un bypass. Armstrong è stato operato martedì e ora è in fase di recupero. "Lo spirito pionieristico di Neil gli sarà utile in questo momento difficile", ha detto il numero uno della Nasa, Charles Bolden, augurandogli una pronta guarigione. "Sta bene", ha detto la moglie di Armstrong, Carol, alla Nbc.