foto Reuters

00:25

- E' l'inferno negli Stati Uniti. Con il 63% del territorio colpito dalla siccità (il precedente risale al 1956) luglio è stato il mese più caldo di tutta la storia Usa. Secondo National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) la temperatura media in 48 Stati su 50 è stata di 25,3 gradi, 1,7 in più della media del XX secolo. Il precedente record si verificò nel 1936, in quella che è ricordata come la devastante estate della "Dust Bowl".