foto Ap/Lapresse

23:17

- In Siria il mese di luglio è stato il più sanguinario dall'inizio della rivolta con 3643 morti, di cui 274 bambini. Lo stimano gli attivisti anti-regime dell'Osservatorio nazionale per i diritti umani, secondo cui le persone torturare fino alle morte sono 81, mentre le donne uccise sono state 322. Stando al triste bilancio, in media almeno 121 persone hanno perso la vita ogni giorno.