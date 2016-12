Sudafrica, la Clinton in versione "afro-dancing"

foto Da video Correlati La Clinton balla scatenata 09:43 - Hillary Clinton non si formalizza e, quando si tratta di abbandonarsi ad un ballo sull'onda di un motivo piacevole, si lancia in pista senza pensarci due volte. Il segretario di Stato Usa ha dato spettacolo durante in suo viaggio in Sudafrica: ad una serata dove era l'ospite d'onore ha danzato con grande disinvoltura e con l'aria di divertirsi. Ma il braccio destro in politica estera del presidente Obama non è nuova a stranezze del genere. - Hillary Clinton non si formalizza e, quando si tratta di abbandonarsi ad un ballo sull'onda di un motivo piacevole, si lancia in pista senza pensarci due volte. Il segretario di Stato Usa ha dato spettacolo durante in suo viaggio in Sudafrica: ad una serata dove era l'ospite d'onore ha danzato con grande disinvoltura e con l'aria di divertirsi. Ma il braccio destro in politica estera del presidente Obama non è nuova a stranezze del genere.

All'inizio dell'anno, rivela l'Huffington Post, era stata pizzicata mentre beveva un bel boccale di birra al Summit delle Americhe a Cartagena, in Colombia. Poco prima, era stata ritratta mentre inviava Sms da un aereo militare C-17. Da un po' di tempo la vita del segretario di Stato americano sembra avere avuto una svolta: raggiunta l'età matura, apparire più giovane non le interessa più. Così ha smesso di curare il suo aspetto, di truccarsi e di andare in continuazione dal parrucchiere. In compenso, quando si tratta di divertirsi e rompere gli schemi, Hillary non si tira indietro, neppure a manifestazioni ufficiali. Come se fosse ad una festa in casa di amici.