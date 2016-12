foto Ap/Lapresse

09:07

- E' morto questa notte nella prigione di Huntsville in Texas per iniziezione letale, Marwin Wilson, il 54enne ritardato mentale, condannato per aver ucciso un informatore della polizia nel 1992. Fino all'ultimo i suoi legali hanno cercato di far fermare l'esecuzione: gli avvocati hanno più volte denunciato i problemi psichici da cui era affetto il loro assistito, il cui quoziente intellettivo era pari a 61, quindi sotto la media accettata di 70.