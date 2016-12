A New York vibratori gratis ai passanti

foto Ap/Lapresse 08:58 - Gireranno per New York con carretti che assomigliano in tutto e per tutto a quelli degli hot dog. Ma invece dei würstel distribuiranno altro: vibratori. L'iniziativa è di un'azienda produttrice di giocattoli erotici, che oggi e domani regalerà 10mila sex toys per le strade della Grande Mela. Un'iniziativa che il vicepresidente della società, Bruce Weiss, spiega con l'obiettivo di "promuovere un dialogo sulla salute sessuale" della popolazione. - Gireranno per New York con carretti che assomigliano in tutto e per tutto a quelli degli hot dog. Ma invece dei würstel distribuiranno altro: vibratori. L'iniziativa è di un'azienda produttrice di giocattoli erotici, che oggi e domani regalerà 10mila sex toys per le strade della Grande Mela. Un'iniziativa che il vicepresidente della società, Bruce Weiss, spiega con l'obiettivo di "promuovere un dialogo sulla salute sessuale" della popolazione.

Quella dei "carretti del piacere" suona ovviamente più che altro come una mera iniziativa promozionale (alle quali peraltro l'azienda non è nuova), ma sulla pagina Facebook della società diversi utenti hanno commentato con entusiasmo l'idea. Che non mancherà, però, di suscitare polemiche.