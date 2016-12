foto Ap/Lapresse

08:03

- Sono oltre 1 milione e mezzo in totale le persone che sono state fatte evacuare nella provincia orientale dello Zhejiang in Cina e quasi 300mila quelle che hanno dovuto lasciare la propria abitazione nella municipalità di Shanghai per l'arrivo del tifone Haikui. Nello Zhejiang il vento ha raggiunto una velocità di oltre 150 chilometri orari. Shanghai è spazzata da alcune ore da piogge torrenziali e vento forte.