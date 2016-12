Brasile, chi picchia una donna dovrà rimborsare allo Stato le spese sostenute dalla mutua

foto Ansa 06:59 - Da oggi in Brasile, nei casi di violenza domestica, gli uomini che picchiano le donne, non solo dovranno vedersela con la giustizia penale, ma saranno puniti anche nel portafoglio. Lo ha deciso l'Avvocatura generale dello Stato (Agu): le istituzioni potranno infatti adire a giudizio per farsi pagare o risarcire dai trasgressori le spese che lo Stato ha affrontato per le malcapitate, eventuale pensione di invalidità compresa. - Da oggi in Brasile, nei casi di violenza domestica, gli uomini che picchiano le donne, non solo dovranno vedersela con la giustizia penale, ma saranno puniti anche nel portafoglio. Lo ha deciso l'Avvocatura generale dello Stato (Agu): le istituzioni potranno infatti adire a giudizio per farsi pagare o risarcire dai trasgressori le spese che lo Stato ha affrontato per le malcapitate, eventuale pensione di invalidità compresa.

Lo ha reso noto la Agencia Estado (Ae), precisando che nell'ultimo semestre le denunce per tale tipo di aggressione presentate al Centro per l'attenzione delle donne, sono praticamente raddoppiate, aggirandosi attorno ai 350.000 casi. Più che un incremento, però, ha sottolineato il Dipartimento che si occupa della violenza contro le donne, si tratta invece di "una crescente presa di coscienza delle donne che, in maggior numero, denunciano i maltrattamenti subiti".