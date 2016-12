foto Ap/Lapresse

06:28

- Il ministro degli Esteri iraniano Ali Akbar Salehi ha chiesto la "cooperazione" del segretario generale delle Nazioni unite Ban Ki-moon per ottenere la liberazione degli ostaggi iraniani rapiti in Siria e in Libia. Il capo della diplomazia del governo di Ahmadinejad ha espresso "l'estrema inquietudine" di Teheran per la sorte dei 48 iraniani rapiti sabato in Siria e degli altri sette concittadini rapiti in Libia a fine luglio.