- A 19 giorni dal massacro del cinema Aurora in Colorado per un caso fortuito è stato sventato un possibile massacro in un cinema dove si stava proiettando l'ultimo film della saga di Batman. Un agente fuori servizio ha arrestato un uomo entrato al cinema di Westlake in Ohio con uno zaino pieno di armi. L'episodio è avvenuto sabato ma è stato reso noto solo oggi.