16:21

- Bashar al Assad è riapparso sugli schermi della televisione di Stato siriana, dopo due settimane di assenza, mentre riceve a Damasco Said Jalili, l'inviato della Guida suprema della rivoluzione iraniana, Ali Khamenei. Nell'incontro il presidente siriano ha ribadito la "determinazione a ripulire il Paese dai terroristi". Lo si legge in una scritta in sovrimpressione mentre scorrono le immagini.