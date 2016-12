foto Ansa

09:41

- Quindici persone sono state uccise in un attacco contro una chiesa in Nigeria. Lo riferiscono fonti ufficiali, precisando che il sanguinoso attacco è avvenuto ieri sera nello stato centrale di Kogi, a Otite contro la Deeper Life Bible Church dove i fedeli si erano riuniti per la lettura della Bibbia. Ad attaccare la chiesa sono stati dieci uomini armati che hanno chiuso le porte dell'edificio religioso per impedire ai fedeli di fuggire.