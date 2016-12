foto Donnavventura 07:42 - Terribile storia di ignoranza e superstizione in Malesia. Una bambina di tre anni è morta soffocata durante una seduta di esorcismo, durante la quale sette membri della sua famiglia e la bambinaia si sono ammucchiati su di lei. Uno zio della bambina ha chiamato la polizia, che ha fatto irruzione nella casa della famiglia, di etnia cinese, nella città di Bukit Mertajam, ma ormai era troppo tardi. - Terribile storia di ignoranza e superstizione in Malesia. Una bambina di tre anni è morta soffocata durante una seduta di esorcismo, durante la quale sette membri della sua famiglia e la bambinaia si sono ammucchiati su di lei. Uno zio della bambina ha chiamato la polizia, che ha fatto irruzione nella casa della famiglia, di etnia cinese, nella città di Bukit Mertajam, ma ormai era troppo tardi.

"Abbiamo trovato otto persone, tra cui la bambinaia indonesiana, ammucchiate l'una sull'altra su di un letto sotto una coperta", ha detto un responsabile della polizia. La vittima era immobilizzata sotto la pila umana, e le otto persone recitavano delle nenie. Riteniamo si tratti di un esorcismo per cacciare via gli spiriti maligni'', ha aggiunto



Secondo il quotidiano malese The Star, il rito andava avanti già da venti ore quando la polizia è intervenuta. Gli otto familiari, indagati per omicidio volontario, hanno tra i 16 e i 67 anni.