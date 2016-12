foto Ap/Lapresse

06:10

- Mitt Romney? Un "Robin Hood al contrario", la sua politica sulle tasse è una "Romney-Hood". Così ill presidente americano, Barack Obama, conia un nuovo termine per il rivale nella corsa alla Casa Bianca e la sue politiche che, al contrario di Robin Hood, puntano a togliere ai meno abbienti per dare ai ricchi. Il riferimento è agli sgravi per i ricchi americani a fronte dell'aumento delle tasse per le famiglie della classe media.