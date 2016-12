foto Ansa

- "In segno di rispetto per le vittime degli atti di violenza senza senso" in un tempio sikh in Wisconsin, in cui un uomo ha ucciso sei persone, il presidente Barack Obama ha dato ordine che il 10 agosto le bandiere degli Stati Uniti vengano esposte a mezz'asta. La misura riguarda la Casa Bianca e tutti gli edifici e luoghi pubblici e tutte le installazioni militari e navali.