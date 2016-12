foto Reuters

23:48

- Sono ancora in azione in Spagna i pompieri per cercare di domare le fiamme che minacciano il parco naturale di Garajonay, alle Canarie, patrimonio mondiale dell'Unesco. Il parco ospita rari esemplari di foreste subtropicali. Il fuoco ha già divorato 3.100 ettari di bosco sull'isola di La Gomera. Il paesaggio scosceso e accidentato dell'isola sta complicando il lavoro dei pompieri che lottano contro il rogo da sabato.