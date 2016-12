foto LaPresse

- Una moschea è stata data alle fiamme a Joplin in Missouri. L'incendio si è sviluppato all'Islamic Center mentre all'interno si trovavano 125 fedeli che celebravano una festa. "L'edificio è stato completamente distrutto ma nessuno è rimasto ferito", ha spiegato una portavoce dell'ufficio dello sceriffo della contea di Jasper. L'aggressione segue la strage compiuta in un tempio sikh in Wisconsin, che ha causato diversi morti.