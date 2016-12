foto Reuters

21:42

- All'indomani della strage del tempio sikh in Wisconsin e di diverse sparatorie, non ultima quella al cinema in Colorado, il presidente Barack Obama ha esortato l'America ad un "esame di coscienza" per ridurre la violenza. In discussione, però, non ci sarebbe l'ipotesi di riconsiderare la legittimità del II emendamento, quello che garantisce ad ogni americano di girare armato. "Queste stragi stanno accadendo troppo speso", ha aggiunto Obama.