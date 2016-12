foto Reuters

- Aveva 40 anni ed era un ex soldato dell'esercito Usa l'uomo che ieri ha ucciso sei persone in un tempio sikh, in Wisconsin, prima di essere a sua volta freddato in uno scontro a fuoco con la polizia. Si tratta di Wade Michael Page. L'uomo deteneva legalmente le armi usate per la sparatoria. Non si conoscono i motivi della strage, ma alcune fonti di stampa dicono che Page era un seguace di gruppi che sostengono la supremazia della razza bianca.