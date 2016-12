foto Ansa

12:51

- In Siria "è in corso un genocidio". Lo ha detto l'ex premier Riad Hijab, che ha disertato stamani e che ha rilasciato dichiarazioni ad Al Jazeera tramite il suo portavoce Muhammad Otri. "Tutti i ministri siriani del governo vogliono disertare ma hanno una pistola puntata alla tempia", ha proseguito. "Come hanno fatto in passato, liquidano le persone e dicono poi che sono stati gruppi di fondamentalisti armati".