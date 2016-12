foto Ansa

10:50

- "Ogni strage è assurda, ma questa lo è in maniera particolare, soprattutto perché fatta in un luogo di preghiera". E' il commento a Tgcom24 del ministro per la Cooperazione Internazionale, Andrea Riccardi, in merito alla strage al tempio Sikh in Wisconsin. "Spero che questo non possa accadere anche in Italia e in Europa - conclude Riccardi -. Dobbiamo vigilare contro chiunque predica l'odio".