foto Ap/Lapresse Correlati Ecco le prime immagini dal rover

Atterra Curiosity, Nasa in festa

Curisoity su Marte, i 7 minuti di terrore 08:38 - Curiosity ha raggiunto la superficie di Marte alle 7.31 ora italiana. La conferma è arrivata dai dati inviati dalla sonda Mars Odyssey, che ha seguito tutta la fase di atterraggio del rover della Nasa progettato per andare a caccia delle tracce di vita sul Pianeta Rosso. Subito dopo l'atterraggio, Curiosity ha inviato sulla Terra le prime due immagini della superficie di Marte. - Curiosity ha raggiunto la superficie di Marte alle 7.31 ora italiana. La conferma è arrivata dai dati inviati dalla sonda Mars Odyssey, che ha seguito tutta la fase di atterraggio del rover della Nasa progettato per andare a caccia delle tracce di vita sul Pianeta Rosso. Subito dopo l'atterraggio, Curiosity ha inviato sulla Terra le prime due immagini della superficie di Marte.

Il rover tecnologicamente più evoluto mai costruito si è posato su Marte come da programmi. Dopo una rapida discesa attraverso l'atmosfera di sette minuti, durante i quali si è verificato il previsto blackout delle comunicazioni, sono arrivati i primi segnali. "Sono stati sette minuti di terrore", hanno commentato dall'agenzia spaziale americana. Non appena è arrivato il segnale, in sala controllo è esploso l'entusiasmo e i tecnici del Jet Propulsion Laboratory di Pasadena si sono abbracciati.



Il rover ha le dimensioni di una piccola auto. Con una spesa di 2,5 miliardi di dollari, la missione Curiosity rappresenta la più costosa ed ambiziosa mai tentata finora dagli Stati Uniti. Per i prossimi due anni, il rover esaminerà il suolo e le rocce per stabilire se l'ambiente del pianeta possa aver supportato la vita nella forma di organismi microscopici.