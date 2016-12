foto Ansa

- La strage in un tempio sikh a Oak Creek, in Wisconsin, è considerata dalla polizia come un atto di "terrorismo interno". Il responsabile della polizia ha aggiunto che le testimonianze secondo cui a sparare sarebbero stati diversi aggressori riguardano "probabilmente lo stesso uomo". Al momento secondo gli investigatori a sparare è stata una sola persona.