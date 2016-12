foto Ansa

22:59

- Il presidente degli Stati Uniti Barack Obama e la first lady Michelle si sono detti "profondamente rattristati dall'apprendere della sparatoria che tragicamente è costata la vita a così tante persone in Wisconsin". In un tempio sikh sono rimaste uccise almeno sette persone, tra cui un uomo che aveva aperto il fuoco. Ancora non si conoscono i motivi della sparatoria.