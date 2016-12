foto Getty

20:19

- Entra armato in ospedale e spara alla moglie ricoverata in terapia intensiva. E' accaduto in una cittadina dell'Ohio dove John Wise, 66 anni, apparentemente con la scusa di fare visita alla moglie Barbara, 65 anni, da giorni in ospedale per un male ancora non specificato dai medici, ha tirato fuori una pistola e le ha sparato. La donna è ora in condizioni critiche. L'uomo è stato immediatamente arrestato e portato in una struttura detentiva.