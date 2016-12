foto Ap/Lapresse

- La tv panaraba al Arabiya ha trasmesso un video che mostra gli ostaggi iraniani rapiti ieri in mano ai ribelli siriani, che sostengono di detenere anche membri delle Guardie della Rivoluzione (i pasdaran, ndr). "Quarantotto iraniani, in missione in a Damasco in Siria, sono stati arrestati e gli interrogatori hanno rivelato la presenza tra loro di Guardiani della Rivoluzione", dichiara un rappresentante dei ribelli nel video.