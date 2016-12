foto Ansa

06:01

- Responsabile delle estati roventi che si registrano da anni in tutto il globo è il riscaldamento globale dovuto alle attività dell'uomo, e la situazione è anche peggiore di quella ipotizzata 20 anni fa. Ne è convinto lo scienziato americano James Hansen, direttore dell'Istituto Goddard per gli Studi della Nasa: in un articolo pubblicato dal Washington Post, spiega come le predizioni del rapporto presentato nel 1988 al Senato Usa siano già superate.