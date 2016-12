foto Ap/Lapresse

- Il ministro francese per gli Alloggi, Cecile Duflot, si è vista rifiutare la Legion d'Onore da una ricercatrice. Annie Thebaud-Mony ha reso noto di aver rinunciato alla più alta onorificenza francese istituita da Napoleone perché il governo della gauche "protegge quanti si macchiano di crimini industriali... in materia di amianto, pesticidi e scorie nucleari". Un'onta per la Duflot, ex leader degli ambientalisti.