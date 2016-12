foto Ansa

01:45

- Grana diplomatica per Barack Obama il giorno del suo 51° compleanno. Una foto del presidente americano che impugna una mazza da baseball (autografata dal campione americano Hank Aaron) mentre parla al telefono con il premier turco Recep Tayyip Erdogan ha sollevato un coro di proteste in Turchia. Per alcuni politici di Ankara l'immagine diffusa dalla Casa Bianca rappresenta un "insulto implicito al popolo turco".