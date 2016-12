foto Dal Web

23:55

- Venti persone sono morte e altre venti sono rimaste ferite in un attentato suicida in un villaggio nella provincia di Abyan nello Yemen meridionale recentemente strappato ad al Qaeda nella Penisola Arabica. Il kamikaze, riferiscono testimoni, si è fatto saltare in aria durante una veglia funebre in memoria di un parente di un leader paramilitare locale.