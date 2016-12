foto Ap/Lapresse

23:33

- Per il suo 51/mo compleanno, oggi Barack Obama si è regalato una mattinata di golf. Il presidente Usa non ha voluto rinunciare ad una delle sue passioni e si è concesso una partita con un gruppo di amici sul campo della Andrews Air Force Base, prima di dirigersi in Mariland per un week-end a Camp David tra le montagne del Catoctin. Ma da lunedì riprenderà la campagna elettorale.