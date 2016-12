foto Ansa

- Un militare di un'unità d'urgenza impegnato nel servizio antincendio nell'Ovest della Spagna ha perso la vita nell'incidente del camion su cui viaggiava. Il mezzo, per ragioni ancora ignote, è precipitato facendo un volo di 300 metri. Feriti anche tre suoi commilitoni di cui uno in modo grave. I soldati erano di supporto a 450 pompieri all'opera nello spegnimento delle fiamme in Estremadura, regione vicina alla frontiera portoghese.