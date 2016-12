foto Ap/Lapresse

19:33

- Scontri tra forze governative e ribelli dell'Esercito libero (Esl) sono in corso da circa dieci minuti nel quartiere di Malki e in quelli limitrofi di Muhajirin, Bashkatib nella parte occidentale di Damasco. Lo riferiscono i Comitati di coordinamento locali degli attivisti. I testimoni aggiungono inoltre che è stata chiusa la strada che conduce all'ospedale e che rinforzi "stanno arrivando per impedire ai ribelli di penetrare nel centro di Damasco".