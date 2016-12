foto LaPresse

16:58

- La vicenda dei marò è "al centro della nostra quotidiana azione internazionale e non ci fermeremo". E' quanto sottolinea, su Twitter, il ministro degli Esteri, Giulio Terzi, ricordando che della questione di Massimiliano Latorre e Salvatore Girone, i due militari italiani arrestati in India, "ne abbiamo discusso al Cisr", il Comitato Interministeriale per la sicurezza della Repubblica.