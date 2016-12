Elezioni Usa, pornostar sostiene Romney

foto Getty Correlati Le foto più belle di Jenna Jameson 19:24 - Forse questo "endorsement" non farà piacere a Mitt Romney quanto quello arrivato ieri sera dal premio Oscar Clint Eastwood, ma il candidato repubblicano alle presidenziali si è guadagnato anche l'appoggio di Jenna Jameson, la pornostar più famosa e più ricca del mondo. Jameson, che ha un patrimonio di circa 30 milioni di dollari e 160 film a luci rosse al suo attivo, ha annunciato il suo sostegno a Romney. - Forse questo "endorsement" non farà piacere a Mitt Romney quanto quello arrivato ieri sera dal premio Oscar Clint Eastwood, ma il candidato repubblicano alle presidenziali si è guadagnato anche l'appoggio di Jenna Jameson, la pornostar più famosa e più ricca del mondo. Jameson, che ha un patrimonio di circa 30 milioni di dollari e 160 film a luci rosse al suo attivo, ha annunciato il suo sostegno a Romney.

L'attrice lo ha dichiarato mentre sorseggiava champagne nella vip room dello strip club "Gold" di San Francisco, in California. Sono molto impaziente di vedere di nuovo un repubblicano alla Casa Bianca - ha detto la procace Jenna davanti alle telecamere della rete televisiva Cbs - Quando sei ricco vuoi che ci sia un repubblicano alla guida del Paese". Un annuncio che più che fare comodo potrebbe creare imbarazzo all'ex governatore del Massachusetts. Sicuramente - riportano i media americani - sarà difficile che la pornostar faccia la sua apparizione alla convention repubblicana in programma a Tampa, in Florida, per fine mese.