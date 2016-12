foto Afp

- Brutta avventura per la compagna del neoacquisto del Paris Saint-Germain, Zlatan Ibrahimovic. Helena Seger, è stata scippata nel pomeriggio di ieri, in una centralissima via dello shopping della capitale francese. La donna stava uscendo da una boutique di Ralph Lauren, dove aveva effettuato alcuni acquisti, quando due malviventi su uno scooter si sono avvicinati e le hanno strappato la borsetta. Il bottino, circa 5 mila euro.