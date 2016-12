foto Getty

- Un noto presentatore della tv di Stato siriana è stato ucciso nei pressi di Damasco da un gruppo di fondamentalisti sunniti. Lo riferisce stamani l'Osservatorio nazionale per i diritti umani in Siria (Ondus), precisando che la rivendicazione dell'uccisione di Muhammad al Said è stata pubblicata stamani su un sito jihadista ed è firmata 'Jubhat al Nusra' (Fronte della Salvezza).