foto Reuters

08:39

- Sono purtroppo stati trovati morti i sei minatori rimasti intrappolati ieri a causa di un crollo nella miniera del Messico in cui lavoravano. Si tratta della stessa regione in cui la scorsa settimana una esplosione in una cava ha causato la morte di sette lavoratori. I soccorritori sono riusciti a salvare uno solo dei minatori coinvolti nell'incidente di ieri.