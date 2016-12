foto Getty

06:09

- L'attore e regista americano Clint Eastwood ha dato ufficialmente il suo appoggio al candidato repubblicano alla casa Bianca, Mitt Romney, partecipando venerdì sera a un evento per la raccolta fondi a Ketchum in Idaho. "Il paese ha bisogno di una spinta da qualche parte", ha detto Eastwood, spiegando di aver scelto Romney per il suo programma sulle tasse: "Riporterà un sistema fiscale decente, per avere equità".