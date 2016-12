foto Ansa Correlati Cesare Battisti si racconta a Paris Match: non sarò mai sereno 12:33 - Un giudice federale di Brasilia ha chiesto alla polizia di verificare dove si trova Cesare Battisti. L'ex militante dei Proletari armati per il comunismo non è infatti reperibile all'indirizzo a Rio de Janeiro notificato alle autorità dopo la sua uscita da un carcere di Brasilia. Lo afferma la stampa locale, precisando che nel prendere la decisione, il giudice Alexandre Vidigal ha in una nota comunicato che Battisti è "in luogo ignoto". - Un giudice federale di Brasilia ha chiesto alla polizia di verificare dove si trova Cesare Battisti. L'ex militante dei Proletari armati per il comunismo non è infatti reperibile all'indirizzo a Rio de Janeiro notificato alle autorità dopo la sua uscita da un carcere di Brasilia. Lo afferma la stampa locale, precisando che nel prendere la decisione, il giudice Alexandre Vidigal ha in una nota comunicato che Battisti è "in luogo ignoto".

Se le ricerche non porteranno ad alcun risultato entro cinque giorni, Vidigal chiederà alla polizia di aprire un'indagine per accertare dove si trovi Battisti.



Secondo la legge brasiliana, ha ricordato il giudice, gli stranieri che non si fanno trovare nei recapiti indicati alle autorità possono essere considerati irregolarmente presenti nel paese, fatto che non esclude la possibilità di una deportazione.



L'ex militante dei Proletari armati per il comunismo è uscito dal carcere di Papuda a Brasilia nel giugno del 2011, dopo che il Supremo tribunal federal brasiliano aveva respinto in una controversa sentenza la richiesta di estradizione avanzata dall'Italia.