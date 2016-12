foto Ap/Lapresse

01:59

- Cinque operai sono rimasti intrappolati in una miniera di carbone parzialmente crollata a Nueva Rosita, nel nord del Messico. Lo ha riferito Grupo Acerero del Norte, proprietario dell'impianto di estrazione, precisando che inizialmente erano rimasti bloccati sei minatori, ma uno è già stato tratto in salvo. La settimana scorsa sette minatori avevano perso la vita in un'esplosione di metano nella miniera El Progreso, vicino a Nueva Rosita.