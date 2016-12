foto Ap/Lapresse

00:10

- Il rappresentante siriano all'Onu Bashar Jaafari ha denunciato di aver ricevuto minacce di morte per se' e per la sua famiglia. Parlando all'Assemblea generale dell'Onu, Jaafari ha detto che le minacce hanno riguardato anche altri diplomatici siriani e ha puntato il dito contro Qatar e Arabia Saudita. "A questi Paesi - ha affermato - non basta colpire il mio Paese, ma hanno attaccato me e la mia famiglia in modo immorale e vergognoso".