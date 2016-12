foto Reuters

- Secondo Obama, in America ci sono ancora troppi disoccupati. Così il presidente Usa commenta i dati del Dipartimento del lavoro che parlano della creazione di 163.000 posti a luglio, con un tasso di disoccupazione salito all'8,3%. "In 29 mesi sono stati creati 4,5 milioni di posti" e "non arriveremo dove vorremmo essere" a livello economico "se tornassimo alle politiche che ci hanno portato dove siamo", aggiunge invitando il Congresso ad agire.