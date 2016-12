foto Ap/Lapresse

09:45

- L'autore della strage di Aurora negli Stati Uniti, James Holmes, era stato segnalato già a giugno al centro antiviolenza creato all'Università del Colorado tre anni dopo il massacro al Virginia Tech del 2007, proprio per individuare e seguire studenti a rischio. Dal 2010 la struttura ha esaminato una dozzina di casi. Ma non Holmes, su cui, per qualche ragione al vaglio ora della polizia, i medici avevano deciso di non intervenire.