foto Afp

09:08

- Potrebbe coinvolgere anche pazienti italiani lo scandalo in Germania legato alle liste d'attesa per i trapianti falsificate, per cui attualmente sono indagati due medici e due delle cliniche universitarie dove hanno lavorato, a Gottinga e Ratisbona. I due dottori, secondo la polizia, sono sospettati di aver favorito 23 pazienti, tra il 2010 e il 2011, facendoli salire indebitamente nelle liste d'attesa per i trapianti d'organi.