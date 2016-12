foto Afp

08:40

- I due bersaglieri feriti nell'esplosione di due ordigni a Bala Mourghab, nel settore di responsabilità italiana in Afghanistan, non versano in gravi condizioni. Lo riferisce all'Agi il portavoce del contingente italiano in Afghanistan, colonnello Francesco Tirino, spiegando che ai militari sono stati fatti i primi interventi di stabilizzazione delle fratture riportate agli arti.