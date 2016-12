foto Ap/Lapresse

07:00

- La Cina si rammarica per le dimissioni dell'ex segretario generale dell'Onu Kofi Annan da inviato di pace per la Siria e ha sottolineato il suo sostegno al lavoro delle Nazioni unite per trovare una soluzione politica alla crisi. "Comprendiamo le difficoltà del lavoro di mediazione di Annan e rispettiamo la sua decisione", ha detto il portavoce del ministero degli Esteri cinese Hong Lei. Gli Usa avevano criticato Cina e Russia a riguardo.