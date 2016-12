foto Ap/Lapresse

06:24

- "La violenza in Siria continua ad aumentare e la crisi ha colpito oltre 2 milioni di persone". Queste le parole dell capo delle operazioni di pace delle Nazioni Unite, Herve Ladsous, al termine della riunione del Consiglio di Sicurezza dell'Onu. "Gli scontri continuano non solo ad Aleppo, ma a Damasco, ad Homs, e in molte altre parti del Paese", ha spiegato ancora.